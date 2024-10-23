Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

Смотрите также "Приедем после войны как туристы": что говорили российские пленные перед обменом

Бывшие российские пленные вернулись на фронт

По его словам, после обмена пленные россияне несколько месяцев находились в специальном фильтрационном лагере, после чего их, как наказание за сдачу, снова отправили на фронт и отправили в самоубийственную атаку на позиции той самой 110-й бригады.

Отделение российских штурмовиков пошло в атаку по открытой местности в полный рост на украинский опорный пункт, и воины 110-й механизированной бригады, как в тире, уничтожили всех штурмовиков. Когда собрали документы убитых, наши разведчики были удивлены – ведь эти россияне уже были в плену именно у 110-й механизированной бригады и поехали на обмен в Россию,

– отметил Бутусов, обнародовав личные данные пары утилизированных захватчиков.

Российские пленные / Юрий Бутусов

Также он добавил, что российское командование не доверяет своим солдатам, которые подняли руки, и посылает в атаки, чтобы они уже гарантированно не вернулись.

"Заступиться за них в России некому. Путин ведет войну до последнего россиянина", – написал Бутусов.

Напомним, что в плен на войне попадают мобилизованные россияне, контрактники и бывшие осужденные. Россиянам выгоднее попасть в украинский плен, чтобы избежать убийства за невыполнение преступных приказов.