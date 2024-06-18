О пленных россиянах рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Кто из россиян попадает в плен

Очевидно, россиянам выгоднее попасть в украинский плен, иначе российское военное руководство убьет оккупантов собственноручно из-за невыполнения их преступных приказов.

Среди тех, кого уже было взято в плен и была озвучена информация, после того, как с ними поработают соответствующие органы, в первую очередь, это были как свежо мобилизованные, так и контрактники,

– пояснил спикер ОСУВ "Хортица".

Также, по словам Волошина, в плен попадают бывшие российские осужденные. Они за большими средствами идут в Украину убивать и фактически выполняют преступные приказы российских руководителей.

Отдельной категорией являются представители иностранных государств, которых попадает в плен немало. Особенно это касается стран Африки. Волошин добавил, что Силам обороны также удается брать в плен представителей отрядов "Шторм Z", "Шторм V" и ЧВК "Вагнера".

Они (россияне, – 24 Канал) попадают в плен, есть немало видео, все это прекрасно видели, что они поднимают перед нашими дронами табличку, читают украинскую молитву только ради того, чтобы попасть в украинский плен,

– рассказал Волошин.

Для российских оккупантов обратного пути нет – их или убьют или отправят на штурм очередных посадок.