О пленных россиянах рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Кто из россиян попадает в плен
Очевидно, россиянам выгоднее попасть в украинский плен, иначе российское военное руководство убьет оккупантов собственноручно из-за невыполнения их преступных приказов.
Среди тех, кого уже было взято в плен и была озвучена информация, после того, как с ними поработают соответствующие органы, в первую очередь, это были как свежо мобилизованные, так и контрактники,
– пояснил спикер ОСУВ "Хортица".
Также, по словам Волошина, в плен попадают бывшие российские осужденные. Они за большими средствами идут в Украину убивать и фактически выполняют преступные приказы российских руководителей.
Отдельной категорией являются представители иностранных государств, которых попадает в плен немало. Особенно это касается стран Африки. Волошин добавил, что Силам обороны также удается брать в плен представителей отрядов "Шторм Z", "Шторм V" и ЧВК "Вагнера".
Они (россияне, – 24 Канал) попадают в плен, есть немало видео, все это прекрасно видели, что они поднимают перед нашими дронами табличку, читают украинскую молитву только ради того, чтобы попасть в украинский плен,
– рассказал Волошин.
Для российских оккупантов обратного пути нет – их или убьют или отправят на штурм очередных посадок.