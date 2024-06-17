Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады в районе Клещеевки на Бахмутском направлении затрофеили российский танк Т-62 с наваренной сверху конструкцией из металлических листов. Экипаж "танка-сарая" также сдался в плен нашим военным.

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Дезориентировали и захватили

Пресс-офицер 22-й отдельной механизированной бригады Виталий Соколенко в комментарии УП рассказал, что около 4 утра наши пехотинцы получили команду зайти в определенную точку, где уже был остановлен российский танк.

Его удалось остановить благодаря арте и нашему подразделению беспилотных систем – они гоняли его ночью, дезориентировав. То есть танк был поражен и дезориентирован,

– говорит Соколенко.

Также наши пехотинцы пленили двух членов экипажа броневика. Один хотел себя взорвать гранатой, но его удалось убедить жить и сдаться в плен. Третьего россиянина, который выскочил и убежал, взяли в плен соседи бригады.

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