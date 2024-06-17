Известно о 9 человек, которые получили ранения. Предварительно, к счастью, обошлось без погибших.
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Что известно о пострадавших в результате удара
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Полтавщины.
Пострадали люди. По состоянию на сейчас известно о 9 человек, которые получили ранения,
– сообщил он.
В частности, повреждены несколько многоэтажных домов. Предварительно, обошлось без жертв. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.