Там есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской области

В 14:07 стало известно о взрыве в Полтаве. Накануне Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Пока же глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что по предварительной информации, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

Более того, по его словам, к сожалению, в результате удара есть пострадавшие. В частности, сообщается, что по состоянию на данный момент под завалами могут находиться люди.

В то же время, дополнительная информация о последствиях удара уточняется. Детали о вражеском преступлении, раненых и их состоянии будут обнародованы впоследствии.

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