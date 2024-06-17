Там есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской области
В 14:07 стало известно о взрыве в Полтаве. Накануне Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Пока же глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что по предварительной информации, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.
Более того, по его словам, к сожалению, в результате удара есть пострадавшие. В частности, сообщается, что по состоянию на данный момент под завалами могут находиться люди.
В то же время, дополнительная информация о последствиях удара уточняется. Детали о вражеском преступлении, раненых и их состоянии будут обнародованы впоследствии.
Оккупанты увеличили количество обстрелов по Полтаве и области: что известно
- Утро 16 июня оказалось беспокойным для жителей Полтавской области: в 10:56 объявили воздушную тревогу. Через минуту Воздушные силы сообщили о цели, которая движется в направлении Миргорода.
- Уже в 10:59 писали о взрыве в Полтавской области. Однако в 11:01 в Воздушных силах снова написали о курсе скоростной цели на Миргород. Тогда через 3 минуты в местных телеграм-каналах писали о повторном взрыве в Полтавской области.
- Накануне враг также атаковал Полтавскую область. В 11:56 15 июня Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Миргорода. Через десять минут корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в городе.
- Там отмечали, что в Миргородской общине на Полтавщине был слышен звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщали, что по городу выпустили две ракеты Х-59.
- Отметим, что 10 июня в Миргороде также раздавались взрывы. Там отметили, что предварительно враг атаковал "Искандер-М". По предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.