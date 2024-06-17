Там є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині

Об 14:07 стало відомо про вибух у Полтаві. Напередодні Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Наразі ж очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, окупанти влучили у цивільну інфраструктуру у Полтавському районі.

Ба більше, за його словами, на жаль, внаслідок удару є постраждалі. Зокрема, повідомляється, що станом на цю хвилину під завалами можуть перебувати люди.

Водночас додаткова інформація про наслідки удару уточнюється. Деталі щодо ворожого злочину, поранених і їхній стан буде вочевидь оприлюднено згодом.

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