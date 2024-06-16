В місцевих телеграм-каналах писали про вибух в Полтавській області. Зауважимо, що тоді в регіоні лунала повітряна тривога.
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Вибухи на Полтавщині
Ранок 16 червня видався неспокійним для жителів Полтавської області. Так, о 10:56 в Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Через хвилину в ПС повідомили про ціль, яка рухається в напрямку Миргорода.
Швидкісна на Миргород!,
– йдеться в повідомленні.
В моніторингових каналах зазначали, що існує загроза балістики з Воронезької області Росії. Вже о 10:59 писали про вибух на Полтавщині. Однак об 11:01 в Повітряних силах знову написали про курс швидкісної цілі на Миргород. Тоді через 3 хвилини опісля в місцевих телеграм-каналах писали про повторний вибух в Полтавській області.
Вчора ворог також атакував Полтавську область
- Об 11:56 15 червня Повітряні сили повідомили про рух ракет в напрямку Миргорода. Через десять хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в місті.
- Там зазанчили, що у Миргородській громаді на Полтавщині було чути звук вибуху.
- Моніторингові канали повідомляли, що по місту випустили дві ракети Х-59.