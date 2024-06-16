В місцевих телеграм-каналах писали про вибух в Полтавській області. Зауважимо, що тоді в регіоні лунала повітряна тривога.

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Вибухи на Полтавщині

Ранок 16 червня видався неспокійним для жителів Полтавської області. Так, о 10:56 в Полтавській області оголосили повітряну тривогу. Через хвилину в ПС повідомили про ціль, яка рухається в напрямку Миргорода.

Швидкісна на Миргород!,

– йдеться в повідомленні.

В моніторингових каналах зазначали, що існує загроза балістики з Воронезької області Росії. Вже о 10:59 писали про вибух на Полтавщині. Однак об 11:01 в Повітряних силах знову написали про курс швидкісної цілі на Миргород. Тоді через 3 хвилини опісля в місцевих телеграм-каналах писали про повторний вибух в Полтавській області.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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