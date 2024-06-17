У Повітряних силах попереджали про рух ракети в напрямку міста. Про вибухи у місті повідомили кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про вибух у Полтаві

О 13:45 в Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Вже за десять хвилин з'явилася інформація про рух швидкісної цілі через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Об 14:07 кореспонденти суспільного повідомили про вибух у Полтаві.

У Полтаві було чутно звук, схожий на вибух,

– мовиться в повідомленні.

Наразі більш детальна інформація щодо інциденту відсутня. До слова, останнім часом ворог активно почав обстрілювати Полтавщину, зокрема, місто Миргород.

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