Цього разу ворог вибрав ціллю порожній дитячий табір. На щастя, постраждалих не було, повідомляє кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. Проте внаслідок удару один із корпусів було розбито. Також зазнали пошкоджень прилеглі будівлі.

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Росіяни б'ють КАБами

Сьогодні діти не можуть повноцінно ні вчитися, ні відпочивати, тому в таких місцях немає великого скупчення дітей і дорослих. Через це будівля дитячого табору була порожня та обійшлося без жертв і постраждалих.

Перерва у тиждень закінчилася. Ми рахуємо всі дні без ударів, дуже швидко звикаємо жити в тиші, в умовному спокої. Хоча підсвідомо більшість все ж таки очікує почути звуки вибухів. На жаль, так працює наша психіка,

– наголосила Черненко.

Росіяни цього разу завдали ударів по Харкову КАБами. Проте обстрілів по місту з С-300 немає з того моменту, як українські сили дали відсіч пусковим установкам, з яких з Бєлгородської області здійснювались удари.

Основна атака по Харкову, зокрема по Шевченківському, Київському, Салтівському районах, відбувається саме КАБами.

Руйнують села

Також постійно обстрілюється Харківська область. За минулу добу, 16 червня, є четверо поранених.

Один з обстрілів КАБАми – в селі Піски-Радьківські в Ізюмському районі, де є троє поранених. Серед них вагітна жінка, чоловік і 13-річний хлопчик. Усі вони були госпіталізовані в стані середньої важкості.

Також ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району. Унаслідок ударів КАБами по приватних будинках було поранено 60-річного чоловіка.

Якщо в Пісках-Радьківських пошкоджено багато приватних будинків, то в Подолах цілих будівель залишилось дуже мало. Це село постійно перебуває під обстрілами,

– наголосила кореспондентка.

Також близько 2:30 17 червня окупанти вдарили по селу Борівське Ізюмського району. На щастя, постраждалих немає, але є зруйновані будинки.

Ворог продовжує завдавати ударів по Харкову та області