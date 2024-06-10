Що відомо про вибухи в Харкові

Про те, що в місті лунають вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного о 17:35.

У Харкові попередньо приліт на околиці міста в район житлової забудови. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється,

– написав Ігор Терехов о 17:38.

"О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо – використали КАБ. За попередніми даними, виникла пожежа в будинку. Інформація про постраждалих поки що не надходила", – додав Олег Синєгубов.

Важливо розуміти, що ця інформація – хоч і офіційна, та все ж попередня. Ситуація може стрімко змінитися. 24 Канал буде інформувати своїх читачів про перебіг подій.

Що писали Повітряні сили та монітори про вибухи

У ПС попередили про пуски КАБів на Харківщині о 16:06. Моніторингові канали писали про повторні пуски керованих авіабомб у бік міста й області.

Поліцейські звернулися до мешканців Харкова й області

У поліції вкотре нагадали харків'янам, щоб ті не залишали укриттів до відбою сигналу про повітряну тривогу. Якщо бачите влучання або постраждалих – повідомляйте на спецлінію поліції 102.

Не викладайте в мережу фото та відео влучань, не допомагайте ворогу!