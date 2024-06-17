На этот раз враг выбрал целью пустой детский лагерь. К счастью, пострадавших не было, сообщает корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Однако в результате удара один из корпусов был разбит. Также получили повреждения прилегающие здания.
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Россияне бьют КАБами
Сегодня дети не могут полноценно как учиться, так и отдыхать, поэтому в таких местах нет большого скопления детей и взрослых. Благодаря этому здание детского лагеря было пустым и обошлось без жертв и пострадавших.
Перерыв в неделю закончился. Мы считаем все дни без ударов, очень быстро привыкаем жить в тишине, в условном спокойствии. Хотя подсознательно большинство все же ожидает услышать звуки взрывов. К сожалению, так работает наша психика,
– подчеркнула Черненко.
Россияне на этот раз нанесли удары по Харькову КАБами. Однако обстрелов по городу из С-300 нет с того момента, как украинские силы дали отпор пусковым установкам, из которых из Белгородской области осуществлялись удары.
Основная атака по Харькову, в частности по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому районам происходит именно КАБами.
Разрушают села
Также постоянно обстреливается Харьковская область. За прошедшие сутки, 16 июня, есть четверо раненых.
Один из обстрелов КАБАми – в селе Пески-Радьковские в Изюмском районе, где есть трое раненых. Среди них беременная женщина, мужчина и 13-летний мальчик. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также враг обстрелял село Подолы Купянского района. Вследствие ударов КАБами по частным домам был ранен 60-летний мужчина.
Если в Песках-Радьковских повреждено много частных домов, то в Подолах целых зданий осталось очень мало. Это село постоянно находится под обстрелами,
– отметила корреспондентка.
Также около 2:30 17 июня оккупанты ударили по селу Боровское Изюмского района. К счастью, пострадавших нет, но есть разрушенные дома.
Враг продолжает наносить удары по Харькову и области
- Россияне 16 июня ударили КАБом по Харькову. Из-за атаки был поврежден корпус комплекса отдыха в Киевском районе города.
- Также в Шевченковском районе Харькова было попадание в заведение детского отдыха. Был разрушения один из корпусов здания.
- Ранее, 10 июня, оккупанты нанесли по Харькову три удара КАБами. Один из них попал в гаражный кооператив, где произошел пожар.
- Также был "прилет" в Киевском районе, из-за чего были повреждены частные дома. В результате удара 10 июня один человек погиб. Также пострадало 8 человек: 5 мужчин и 3 женщины.