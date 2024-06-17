На этот раз враг выбрал целью пустой детский лагерь. К счастью, пострадавших не было, сообщает корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Однако в результате удара один из корпусов был разбит. Также получили повреждения прилегающие здания.

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Россияне бьют КАБами

Сегодня дети не могут полноценно как учиться, так и отдыхать, поэтому в таких местах нет большого скопления детей и взрослых. Благодаря этому здание детского лагеря было пустым и обошлось без жертв и пострадавших.

Перерыв в неделю закончился. Мы считаем все дни без ударов, очень быстро привыкаем жить в тишине, в условном спокойствии. Хотя подсознательно большинство все же ожидает услышать звуки взрывов. К сожалению, так работает наша психика,

– подчеркнула Черненко.

Россияне на этот раз нанесли удары по Харькову КАБами. Однако обстрелов по городу из С-300 нет с того момента, как украинские силы дали отпор пусковым установкам, из которых из Белгородской области осуществлялись удары.

Основная атака по Харькову, в частности по Шевченковскому, Киевскому, Салтовскому районам происходит именно КАБами.

Разрушают села

Также постоянно обстреливается Харьковская область. За прошедшие сутки, 16 июня, есть четверо раненых.

Один из обстрелов КАБАми – в селе Пески-Радьковские в Изюмском районе, где есть трое раненых. Среди них беременная женщина, мужчина и 13-летний мальчик. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также враг обстрелял село Подолы Купянского района. Вследствие ударов КАБами по частным домам был ранен 60-летний мужчина.

Если в Песках-Радьковских повреждено много частных домов, то в Подолах целых зданий осталось очень мало. Это село постоянно находится под обстрелами,

– отметила корреспондентка.

Также около 2:30 17 июня оккупанты ударили по селу Боровское Изюмского района. К счастью, пострадавших нет, но есть разрушенные дома.

Враг продолжает наносить удары по Харькову и области