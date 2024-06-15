Зранку в Україні вже була тривога. Тоді росіяни підняли МіГ.

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Що відомо про вибухи в Полтаві

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 23:00. І вже за хвилину додали, що в Полтаві пролунали повторні вибухи.

О 22:59 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської областей. І майже одразу пролунали вибухи.

ПС попередили, що є загроза, зокрема, для Кременчука. За кілька хвилин повідомили про повторні пуски ракет на область.

Моніторингові канали припустили, що це міг бути "Іскандер-М".

Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях!

– закликав глава ОВА Філіп Пронін.

Ми доповнимо цю новину, щойно стане відома офіційна інформація про наслідки обстрілу Полтавщини.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

24 Канал також наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою, та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Росіяни регулярно атакують Полтавщину