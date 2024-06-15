Саме це повітряне судно є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликав жителів всіх областей України пройти в укриття, адже це могло врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми По всій Україні оголосили відбій тривоги: була ракетна небезпека

Що відомо про повітряну тривогу

Оновлено! Повітряні сили о 09:38 оголосили про відбій загрози.

Повітряна тривога по всій Україні пролунала о 09:21 15 червня. Повітряні сили попереджали про зліт російського винищувача.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– писали військові.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює острахи щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Тому Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Росіяни день тому пускали "Кинджали" по Україні