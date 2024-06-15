Именно это воздушное судно является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывал жителей всех областей Украины пройти в укрытие, ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме По всей Украине объявили отбой тревоги: была ракетная опасность

Что известно о воздушной тревоге

Обновлено! Воздушные силы в 09:38 объявили об отбое угрозы.

Воздушная тревога по всей Украине прозвучала в 09:21 15 июня. Воздушные силы предупреждали о взлете российского истребителя.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– писали военные.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Поэтому Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

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