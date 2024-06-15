Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
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Мониторы пишут, что могли быть пуски ракет типа Х-101/55 с Ту-95 из Саратовской области России. Официальных подтверждений пока не было.
В мониторинговом канале отметили также, что отмечено наличие 2х бортов Ту-95 в районе аэродрома "Энгельс".
В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для всей Украины.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область), – говорится в сообщении.
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.