Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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02:29, 15 июня Мониторы пишут, что могли быть пуски ракет типа Х-101/55 с Ту-95 из Саратовской области России. Официальных подтверждений пока не было.

02:20, 15 июня В мониторинговом канале отметили также, что отмечено наличие 2х бортов Ту-95 в районе аэродрома "Энгельс".

02:19, 15 июня В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для всей Украины. "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область), – говорится в сообщении.