Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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02:20, 15 червня
В моніторинговому каналі зазначили також, що відмічено наявність 2х бортів Ту-95 в районі аеродрому "Енгельс".
02:19, 15 червня
В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область), – йдеться в повідомленні.
02:13, 15 червня
По всій території України оголосили повітряну тривогу.