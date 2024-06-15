Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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02:20, 15 червня В моніторинговому каналі зазначили також, що відмічено наявність 2х бортів Ту-95 в районі аеродрому "Енгельс".

02:19, 15 червня В Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для всієї України. "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область), – йдеться в повідомленні.