Утром в Украине уже была тревога. Тогда россияне подняли МиГ.

Смотрите также Преимущество России в артиллерии на фронте ощутимо уменьшилось: СМИ назвали цифру

Что известно о взрывах в Полтаве

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 23:00. И уже через минуту добавили, что в Полтаве прозвучали повторные взрывы.

В 22:59 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областей. И почти сразу раздались взрывы.

ВС предупредили, что есть угроза, в частности, для Кременчуга. Через несколько минут сообщили о повторных пусках ракет на область.

Мониторинговые каналы предположили, что это мог быть "Искандер-М".

Враг атакует Полтавскую область! Находитесь в укрытиях!

– призвал глава ОВА Филипп Пронин.

Мы дополним эту новость, как только станет известна официальная информация о последствиях обстрела Полтавщины.