Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации, было попадание в частный дом.

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В результате обстрела на Полтавщине погибла женщина

После атаки глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Однако уже утром 8 июня стало известно, что женщина умерла.

К большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла. Искренние соболезнования родным и близким. Каждая забрана жизнь – наша общая боль,

– написал Пронин.

Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь.

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Россияне не впервые атакуют Полтавскую область