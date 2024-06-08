Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією, було влучання у приватний будинок.

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Внаслідок обстрілу на Полтавщині загинула жінка

Після атаки очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.

Однак вже зранку 8 червня стало відомо, що жінка померла.

На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Щирі співчуття рідним і близьким. Кожне забране життя – наш спільний біль,

– написав Пронін.

Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя.

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Росіяни не вперше атакують Полтавську область