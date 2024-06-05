Зокрема, відомо про одного постраждалого внаслідок нічної атаки. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що він відмовився від госпіталізації.
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Що відомо про наслідки атаки на Полтавщині
Сьогодні вночі російська армія здійснила атаку на Полтавщину, використовуючи БпЛА. По ворожих дронах відпрацювали вогневі групи, проте деякі з них все ж досягли своїх цілей. На території області було зафіксовано влучання в промисловий об'єкт.
Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації,
– повідомив Пронін.
Нагадаємо, що це не перший випадок удару по Полтавщині за останній час. Окупанти також атакували регіон 1 червня вночі. На щастя, тоді обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Скільки "Шахедів" вдалося збити 5 червня
- У Повітряних силах повідомили, що російські війська випустили по Україні 27 ударних БпЛА типу "Шахед" у ніч на 5 червня. Сили ППО змогли утилізувати 22 дрони.
- "Шахеди" збивали у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Ворожі дрони запускали з мису Чауда у Криму та з російського Курська.
- Варто зазначити, що до відбиття повітряного нападу Росії залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.