В Воздушных силах предупреждали о движении ракеты в направлении города. О взрывах в городе сообщили корреспонденты Общественного.
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Что известно о взрыве в Полтаве
В 13:45 в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Уже через десять минут появилась информация о движении скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.
В 14:07 корреспонденты общественного сообщили о взрыве в Полтаве.
В Полтаве был слышен звук, похожий на взрыв,
– говорится в сообщении.
Сейчас более подробная информация об инциденте отсутствует. К слову, последнее время враг активно начал обстреливать Полтавщину, в частности, город Миргород.
Обстрелы Полтавщины: последние новости
- Утром 15 июня российские войска атаковали Миргород в Полтавской области. По информации от мониторинговых каналов, город атаковали ракетами Х-59.
- Поздно вечером этого же дня взрывы слышали в Полтаве. Вероятно, по городу ударили "Искандерами". Как сообщил Филипп Пронин, пострадавших, к счастью, нет.
- Уже на следующий день, 16 июня, оккупанты снова ударили по Миргороду. Впрочем, неизвестно чем именно был нанесен удар по городу.