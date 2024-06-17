Відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо, на щастя, обійшлося без загиблих.
Дивіться також Чому Росія докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності бойових дій: Сирський пояснив
Що відомо про постраждалих внаслідок удару
Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Полтавщини.
Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення,
– повідомив він.
Зокрема, пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Попередньо, обійшлося без жертв. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.