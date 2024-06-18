Про полонених росіян розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Хто з росіян потрапляє в полон

Вочевидь, росіянам вигідніше потрапити в український полон, інакше російське військове керівництво вб'є окупантів власноруч через невиконання їхніх злочинних наказів.

Серед тих, кого вже було взято в полони і була озвучена інформація, після того, як з ними попрацюють відповідні органи, в першу чергу, це були як свіжо мобілізовані, так і контрактники,

– пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Також, за словами Волошина, в полон потрапляють колишні російські засуджені. Вони за великими коштами йдуть в Україну вбивати і фактично виконують злочинні накази російських керівників.

Окремою категорією є представники іноземних держав, яких потрапляє в полон чимало. Особливо це стосується країн Африки. Волошин додав, що Силам оборони також вдається брати в полон представників загонів "Шторм Z", "Шторм V" та ПВК "Вагнера".

Вони (росіяни, – 24 Канал) потрапляють в полон, є чимало відео, всі це прекрасно бачили, що вони піднімають перед нашими дронами табличку, читають українську молитву лише заради того, щоб потрапити в український полон,

– розповів Волошин.

Для російських окупантів зворотнього шляху немає – їх або вб'ють або відправлять на штурм чергових посадок.