Рева посчитал украинцев, которые уклоняются от уплаты ЕСВ

Пенсионная реформа увеличила количество плательщиков единого социального взноса, считают в Министерстве социальной политики. Однако часть потенциальных плательщиков ЕСВ уклоняется от уплаты налога.

Около 400 тысяч украинцев добавились к числу плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Радио Свобода.

По мнению министра, это произошло благодаря пенсионной реформе, а также потому, что люди начали стремиться официального трудоустроится.

Сейчас вопрос, который задают люди, когда устраиваются на работу – даже не "какая заработная плата?", а "буду ли я получать ее легально?". Люди начинают понимать, что это важная вещь,

– отметил Андрей Рева.

По словам министра, в Украине пока количество тех, кто платит ЕСВ, и тех, кто получает пенсию – один к одному. И это соотношение могло бы быть совсем другим, если бы все работали легально.

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Также Андрей Рева посчитал тех потенциальных плательщиков ЕСВ, которые сейчас "в тени" или за рубежом.

С 26 миллионов официально занятых 16 миллионов, ЕСВ платят 12 миллионов, 4 миллиона абсолютно легально не платят ЕСВ. Далее по методике Международной организации труда учтем 1 миллион 800 тысяч безработных... То есть добавляем еще 2 миллиона до 16 и получаем 18 миллионов, а где еще 8 миллионов? В тени, за рубежом и т.д.,

– добавил министр.

Что такое единый социальный взнос? Это обязательный платеж к системе общеобязательного государственного социального страхования. Введен с 1 января 2011 года, заменил собой четыре отдельные отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной потере трудоспособности; от несчастных случаев на производстве. Для плательщиков ЕСВ установлено единую ставку в размере 22%.