Рева порахував українців, які ухиляються від сплати ЄСВ

Пенсійна реформа збільшила кількість платників єдиного соціального внеску, вважають у Міністерстві соціальної політики. Однак частина потенційних платників ЄСВ ухиляється від сплати податку.

Близько 400 тисяч українців додалися до числа платників єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє Радіо Свобода.

На думку міністра, це сталося завдяки пенсійній реформі, а також тому, що люди почали прагнути офіційного працевлаштування.

Зараз питання, яке ставлять люди, коли влаштовуються на роботу – навіть не "яка заробітна плата?", а "чи буду я отримувати її легально?". Люди починають розуміти, що це важлива річ,

– зазначив Андрій Рева.

За словами міністра, в Україні наразі кількість тих, хто сплачує ЄСВ, і тих, хто отримує пенсію – один до одного. Та це співвідношення могло би бути зовсім іншим, якби всі працювали легально.

Читайте також: Як зросли пенсії в Україні і коли піднімуть знову

Також Андрій Рева порахував тих потенційних платників ЄСВ, які наразі “в тіні” чи за кордоном.

З 26 мільйонів офіційно зайнятих 16 мільйонів, ЄСВ платять 12 мільйонів, 4 мільйони абсолютно легально не платять ЄСВ. Далі за методикою Міжнародної організації праці врахуємо 1 мільйон 800 тисяч безробітних... Тобто додаємо ще 2 мільйони до 16 і отримуємо 18 мільйонів, а де ще 8 мільйонів? В тіні, за кордоном і так далі,

– додав міністр.

Що таке єдиний соціальний внесок? Це обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Уведений з 1 січня 2011 року, замінив собою чотири окремі відрахування: до Пенсійного фонду; до фондів страхування на випадок безробіття; із тимчасової втрати працездатності; від нещасних випадків на виробництві. Для платників ЄСВ установлено єдину ставку в розмірі 22 %.