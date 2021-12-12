По словам историка, участника Революции Достоинства и заведующего Литературно-мемориального дома-музея Тараса Шевченко Мирона Гордийчука, если бы Майдан в 2013 – 2014 годах не выстоял, то в Украине была бы такая же ситуация, как сейчас в Беларуси. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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Революция Достоинства стала майданной историей

Мирон Гордийчук убежден, что украинцы смогли изменить власть. Однако систему искоренить не удалось. Но самым важным является сохранение суверенитета Украины. Историк убежден, что мы могли потерять значительно больше, чем потеряли.

Самое важное, что вся властная вертикаль остается в рамках повестки дня Майдана. Революция Достоинства – это ключевой этап украинской истории всего постсоветского периода. Это "зачатие нации", это майданная история,

– заявил Гордийчук.

Однако, если бы Майдан проиграл, то, по мнению Гордийчука, мы были бы как в Беларуси, а он сам оказался бы в тюрьме. Хотя в ночь перед разгоном 30 ноября активисты, в том числе и Гордийчук, были готовы к заключению.

Читайте скоро! Полное интервью с Мироном Гордийчуком читайте уже 12 декабря на сайте 24 канала.

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