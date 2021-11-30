Показово кривий розгін Євромайдану і цинічне побиття студентів та молоді, які вже покидали Майдан, сколихнуло країну. На ранок Україна вибухнула протестами. Почалась Революція Гідності…

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Що це було

Неодноразово прокручючи події тієї ночі.

Чесно, до цього часу не розумію – для чого Янукович дав команду на силовий розгін Майдану? Адже об'єктивно маємо визнати – такої потреби не було.

Оргкомітет згорнув акцію напередодні ввечері, учасники розходились по домівках, чіткого плану, що робити далі, ніхто не мав. Всі були втомлені, емоційно спустошені та дезорганізовані. А дехто навіть пересварений між собою

Переконаний – якби не було силового розгону, тижневий протест так званого Євромайдану закінчився, не розпочавшись.

Тоді для чого

Наразі існують кілька версій, чому Янукович дав команду "фас".

Але мені з кожним роком все ближче стає версія, яку можна схарактеризувати одним словом «"принизити". Саме так, Янукович хотів принизити та відомстити учасникам Євромайдану. Публічно "опустити". Щоб злякались і більше не намагались повстати.

В принципі, публічне побиття і приниження – типова фішка для бандюків 90-х.

Волю не спинити

Але як показали наступні події Янукович прорахувався – залякати українців не вдалось.

Занадто сильне у нас поняття честі, гідності, відчуття власної свободи та тяга до Волі.

Саме тому відбулась Революція Гідності. І саме тому спокійно дивлюсь на спроби узурпувати владу. Українці цього не допустять... Благо, позитивний досвід і потенціал "ставити на місце владу" є.