Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В процессе поиска вакансии при рекрутинге надо будет заполнить анкету.

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Когда рекрутинг заработает в Резерв+

Согласно ее объяснению, в приложении будут размещены актуальные вакансии в воинских частях. Сервис рекрутинга "Резерв+" предназначен для того, чтобы помочь пользователям найти должности, наиболее подходящие их опыту, навыкам и преимуществам. Доступны будут как боевые, так и небоевые позиции.

В начале процесса поиска работы пользователям нужно заполнить короткую анкету.

На основе предоставленных данных и выбранных навыков система предложит наиболее релевантные варианты. Приложение включает подробные описания вакансий, в том числе информацию о командах, их руководителей, достижения и публикации в СМИ.

Напомним, что в мобильных приложениях Резерв+ и Армия+ появятся новые функции, включая отсрочку и онлайн-рекрутинг для Резерв+, а также онлайн-обучение для Армии+