Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.
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Сколько будут недоступны документы в Резерв+
Отмечается, что электронные военные документы в приложении Резерв+ могут быть недоступны в ночь с воскресенья на понедельник 13 января с 00:00 до 06:00.
Команда будет проводить технические работы в реестре Оберег,
– указывает Черногоренко.
Заместитель министра обороны просит отнестись с пониманием и заранее загрузить PDF электронного военного документа, в частности, чтобы все было нормально при пересечении границы.
После технических работ все электронные документы будут отображаться в приложении, как и всегда.
Кстати, ранее в Минобороны рассказали, что через Резерв+ можно будет получить электронное направление на прохождение ВВК. Решение военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационных систем Минобороны, в частности реестра "Оберег"