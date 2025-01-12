Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

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Сколько будут недоступны документы в Резерв+

Отмечается, что электронные военные документы в приложении Резерв+ могут быть недоступны в ночь с воскресенья на понедельник 13 января с 00:00 до 06:00.

Команда будет проводить технические работы в реестре Оберег,

– указывает Черногоренко.

Заместитель министра обороны просит отнестись с пониманием и заранее загрузить PDF электронного военного документа, в частности, чтобы все было нормально при пересечении границы.

После технических работ все электронные документы будут отображаться в приложении, как и всегда.

Кстати, ранее в Минобороны рассказали, что через Резерв+ можно будет получить электронное направление на прохождение ВВК. Решение военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационных систем Минобороны, в частности реестра "Оберег"