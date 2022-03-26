Речь идет о жителях Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной и Горной общины (в том числе Нижнее). Заодно удалось организовать эвакуацию из Кременной, оттуда вывезли 52 человека.
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Сколько человек удалось эвакуировать
В результате удалось вывезти 100 человек автобусами. Также жители Луганщины эвакуировались собственным транспортом:
- из Рубежного выехало 40 человек;
- из Северодонецка – 70,
- из Лисичанска – 150.
Попасная долго ждала гумкоридор и вот наконец, уже в безопасности 50 жителей населенного пункта,
– отметил Гайдай.
Удалось вывезти 104 человека из Горной общины (в том числе из Нижнего, Тошковки и Новотошкивского).
Действительно, победа, что нам удалось вывезти всех из интерната в село городского типа Нижнее – больше там нет никого – все в безопасности. Напомню, что интернат неоднократно подвергался обстрелам,
– добавил Гайдай.
Как происходила эвакуация / Фото телеграм-канал Сергей Гайдай
По словам председателя ОВА, эвакуированные люди уже поезда в Донецкую область, некоторых сразу автобусами отправили к донецкой железной дороги, дальше – на Запад страны.
Кроме того, Гайдай подчеркнул, что на территорию Луганщины сегодня удалось ввезти около 160 тонн гуманитарки: продукты, лекарства, средства гигиены для тех, кто решил не покидать родные регионы.
В город поступило 160 тонн гумпомощи / Фото телеграм-канал Сергей Гайдай