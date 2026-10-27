Live
Просмотров: Время чтения: 2 мин

В эфире Гуманитарная операция в Олешках: последние события и заявления

Андрей Шляхтин

Гуманітарна операція в окупованих Олешках: головне / Колаж 24 Каналу

Украина и Россия при посредничестве США начали операцию в Олешках: все, что известно

Главные события на эту минуту

  • Украина и Россия приступили к соблюдению режима тишины в районе Олешко с 03:00 27 октября.
  • Локальное прекращение огня согласовано для проведения гуманитарной миссии и спасения людей.
  • Гуманитарное перемирие в городе продлится ориентировочно до субботы, 1 ноября.
  • Договоренности удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
  • В изолированном городе остаются от почти 2 до 3 тысяч мирных жителей, среди которых около 50 детей.

Хронология событий

Последнее событие 3 ч назад

27 октября 2026

В Олешках официально вступил в силу режим тишины

В районе оккупированного города вступило в силу локальное прекращение огня для гуманитарной миссии. По данным немецких СМИ, перемирие началось в соответствии с согласованным сторонами планом.

Гуманитарная пауза в Олешках продлится до 1 ноября

Украинская сторона подтвердила, что договоренность о режиме тишины для спасения людей рассчитана до конца недели. Об этом сообщил участник переговорной группы Давид Арахамия.

24 октября 2026

Объявлены параметры гуманитарной операции в Олешках

Белый дом раскрыл детали согласованного плана, который предусматривает эвакуацию жителей и доставку грузов для 2 тысяч гражданских лиц. Это открывает возможность преодолеть блокаду города.

23 октября 2026

Генеральный штаб ВСУ официально определил время вступления в силу перемирия

Украинское командование объявило о прекращении огня в определенном районе города с 03:00 27 октября. Силы обороны подтвердили готовность обеспечить гуманитарный доступ.

Российская сторона заявила о режиме тишины

Командование РФ объявило о прекращении огня на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени. График полностью синхронизирован со временем украинской стороны.

Реклама

Стороны согласовали сроки приостановки боевых действий

В Кремле подтвердили достижение соглашения о временном перемирии на несколько дней с целью спасения населения. Соглашение было подтверждено по итогам переговоров омбудсменов.

О вступлении в силу режима тишины с 03:00 27 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Реклама
Adv

Договоренности при международном посредничестве

Достичь согласия о временной паузе в боевых действиях удалось при содействии первой леди США Мелании Трамп, которая провела переговоры с руководством Украины и России. Непосредственные консультации по гуманитарному плану вели уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Яна Лантратова.

По словам Лубинца, подписанное соглашение предусматривает прекращение огня, организацию доставки гуманитарных грузов и обязательное техническое разминирование логистических маршрутов. Российское военное командование также подтвердило прекращение боевых действий на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени.

Этапы спасательной операции

Гуманитарную миссию планируется реализовать в несколько этапов, каждый из которых продлится от одних до нескольких суток. Первоочередной задачей определено обеспечение беспрепятственного доступа в город, чтобы доставить необходимые продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан– подчеркнули в украинском Генеральном штабе.

Жители города смогут самостоятельно выбирать, куда именно выезжать во время эвакуационных рейсов.

Условия жизни в осажденном городе

В настоящее время в Олешках продолжают находиться от 1700 до 2000 жителей, преимущественно пожилого возраста, а также около 50 детей. Из-за постоянных обстрелов и заминирования наземный въезд в город оставался заблокированным, что привело к критическому дефициту продовольствия.

Связанные темы:

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter