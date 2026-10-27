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Остання подія 88 год тому
Оголошено параметри гуманітарної операції в Олешках
Білий дім розкрив деталі погодженого плану, що включає евакуацію жителів і підвезення вантажів для 2 тисяч цивільних. Це відкриває можливість подолати блокаду міста.
Генштаб ЗСУ офіційно визначив час початку тиші
Українське командування оголосило припинення вогню у визначеному районі міста з 03:00 27 жовтня. Сили оборони підтвердили готовність гарантувати гуманітарний доступ.
Російська сторона заявила про режим тиші
Командування РФ оголосило про зупинку вогню на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом. Графік повністю синхронізовано з часом української сторони.
Сторони узгодили терміни призупинення бойових дій
У Кремлі підтвердили узгодження тимчасового перемир'я на кілька днів задля порятунку населення. Домовленість підтвердили після перемовин омбудсменів.
Про початок дії режиму тиші з 03:00 27 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Домовленості за міжнародного посередництва
Досягти порозуміння щодо тимчасової паузи у бойових діях вдалося за сприяння першої леді США Меланії Трамп, яка провела перемовини з керівництвом України та Росії. Безпосередні консультації щодо гуманітарного плану вели уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова.
За словами Лубінця, підписана угода фіксує зупинку вогню, організацію підвезення гуманітарних вантажів і обов'язкове технічне розмінування логістичних маршрутів. Російське військове командування також підтвердило зупинку бойових дій на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом.
Етапи рятувальної операції
Гуманітарну місію планують реалізовувати у кілька етапів, кожен із яких триватиме від однієї до кількох діб. Першочерговим завданням визначено забезпечення безперешкодного доступу до міста, щоб доставити необхідні харчові продукти, медикаменти й засоби гігієни.
Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян
Жителі міста зможуть самостійно обирати, куди саме виїжджати під час евакуаційних рейсів.
Умови життя в блокадному місті
Наразі в Олешках продовжують перебувати від 1700 до 2000 мешканців, переважно літнього віку, а також близько 50 дітей. Через постійні обстріли та замінування наземний в'їзд до міста залишався заблокованим, що спричинило критичний продовольчий дефіцит.
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