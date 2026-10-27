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Наживо Гуманітарна операція в Олешках: останні події та заяви

Андрій Шляхтін

Гуманітарна операція в окупованих Олешках: головне / Колаж 24 Каналу

Україна та Росія за посередництва США розпочали операцію в Олешках: усе, що відомо

Головні події на цю мить

  • Україна та Росія запроваджують режим тиші в районі Олешок із 03:00 27 жовтня.
  • Локальне припинення вогню погоджено для проведення гуманітарної місії та порятунку людей.
  • Домовленостей вдалося досягти за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
  • План місії передбачає доставку гуманітарних вантажів, розмінування та вільний виїзд містян.
  • В ізольованому місті залишаються близько 2 тисяч цивільних, серед яких 50 дітей.

Хронологія подій

Остання подія 88 год тому

24 жовтня 2026

Оголошено параметри гуманітарної операції в Олешках

Білий дім розкрив деталі погодженого плану, що включає евакуацію жителів і підвезення вантажів для 2 тисяч цивільних. Це відкриває можливість подолати блокаду міста.

23 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ офіційно визначив час початку тиші

Українське командування оголосило припинення вогню у визначеному районі міста з 03:00 27 жовтня. Сили оборони підтвердили готовність гарантувати гуманітарний доступ.

Російська сторона заявила про режим тиші

Командування РФ оголосило про зупинку вогню на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом. Графік повністю синхронізовано з часом української сторони.

Сторони узгодили терміни призупинення бойових дій

У Кремлі підтвердили узгодження тимчасового перемир'я на кілька днів задля порятунку населення. Домовленість підтвердили після перемовин омбудсменів.

Про початок дії режиму тиші з 03:00 27 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Домовленості за міжнародного посередництва

Досягти порозуміння щодо тимчасової паузи у бойових діях вдалося за сприяння першої леді США Меланії Трамп, яка провела перемовини з керівництвом України та Росії. Безпосередні консультації щодо гуманітарного плану вели уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова.

За словами Лубінця, підписана угода фіксує зупинку вогню, організацію підвезення гуманітарних вантажів і обов'язкове технічне розмінування логістичних маршрутів. Російське військове командування також підтвердило зупинку бойових дій на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом.

Етапи рятувальної операції

Гуманітарну місію планують реалізовувати у кілька етапів, кожен із яких триватиме від однієї до кількох діб. Першочерговим завданням визначено забезпечення безперешкодного доступу до міста, щоб доставити необхідні харчові продукти, медикаменти й засоби гігієни.

Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян– наголосили в українському Генеральному штабі.

Жителі міста зможуть самостійно обирати, куди саме виїжджати під час евакуаційних рейсів.

Умови життя в блокадному місті

Наразі в Олешках продовжують перебувати від 1700 до 2000 мешканців, переважно літнього віку, а також близько 50 дітей. Через постійні обстріли та замінування наземний в'їзд до міста залишався заблокованим, що спричинило критичний продовольчий дефіцит.

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