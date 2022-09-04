Это может вызвать определенные размышления в российском обществе. Об этом 24 каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Режим тишины" может повлечь за собой переворот

У россиян, замечает Ступак, может закрасться мысль, что что-то происходит не так: потерь нет, успехов нет, информации нет – наверное, все пропало.

Таким образом, Украина может сделать контринформационную операцию и просто разорвать россию изнутри,

– подчеркнул он.

Сейчас россияне решают, скрывать ли информацию полностью или частично ограничивать деятельность журналистов. А может, оставить все как есть. "Они еще не приняли окончательного решения", – подчеркнул Ступак.

Людей нужно "кормить" пропагандой

Россиянам нужно демонстрировать успехи потребителю – то они 140 HIMARS уничтожают, то 500 тысяч наемников ежедневно ликвидируют.

"А если не будет информации, у россиян возникнет вопрос: Что же происходит? Люди идут на войну в Украину – не возвращаются, и информации нет", – заметил Ступак.

Украине выгодно, чтобы кремль замолчал

Для нас выгоднее, считает бывший сотрудник СБУ, чтобы кремль решил полностью "заткнуться". Тогда мы сможем делать серьезные информационные операции на их фронте, учитывая, что у россиян будет полная информационная пустыня.

Мы сможем бросать информационные семена – и там такой "хлопок" будет прорастать! Это действительно может совершить большой переворот в российском обществе,

– убежден Ступак.

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