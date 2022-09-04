Це може викликати певні роздуми в російському суспільстві. Про це 24 каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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"Режим тиші" може спричинити переворот

У росіян, зауважує Ступак, може закрастися думка, що щось відбувається не так: втрат немає, успіхів немає, інформації немає – мабуть, все пропало.

Таким чином Україна може зробити контрінформаційну операцію і просто розірвати росію зсередини,

– наголосив він.

Наразі росіяни вирішують, чи утаємничувати інформацію повністю, чи частково обмежувати діяльність журналістів. А, можливо, – залишити усе як є. "Вони ще не прийняли остаточного рішення", – підкреслив Ступак.

Людей потрібно "годувати" пропагандою

Росіянам потрібно демонструвати успіхи споживачу – то вони 140 HIMARS знищують, то 500 тисяч найманців щоденно ліквідовують.

"А якщо не буде інформації, у росіян виникне питання: Що ж відбувається? Люди йдуть на війну в Україну – не повертаються, і інформації немає", – зауважив Ступак.

Україні вигідно, щоб кремль замовчав

Для нас вигідніше, вважає колишній співробітник СБУ, щоб кремль вирішив повністю "заткнутися". Тоді ми зможемо робити серйозні інформаційні операції на їхньому фронті, враховуючи те, що у росіян буде повна інформаційна пустеля.

Ми зможемо кидати інформаційне насіння – і там така "бавовна" проростатиме! Це дійсно може зробити великий переворот в російському суспільстві,

– переконаний Ступак.

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