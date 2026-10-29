"Режим тишины" был инициирован первой леди США Меланией Трамп. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека страны-агрессора Яна Лантратова.

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Российский омбудсмен заявила, что прибудет в город в сопровождении четырех журналистов американского издания Newsmax. В то же время в район Олешек отправился ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

Визит проходит в ходе шестидневного перемирия, организованного для эвакуации жителей и передачи гуманитарной помощи. Перемирие вступило в силу в 3:00 во вторник при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. По состоянию на 11:00 29 октября ни одна из сторон не зафиксировала нарушений договоренностей на этом участке.

Прекращение огня охватывает сам город и прилегающие районы Херсонской области. Гражданское население с мая переживало гуманитарную катастрофу, оставаясь в осаде под постоянными обстрелами. Они сталкивались с острой нехваткой продовольствия и медикаментов.

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В настоящее время специальные службы готовят безопасные маршруты для проезда гуманитарных миссий и эвакуационного транспорта.

Там продолжается разминирование, и мы надеемся, что сегодня или завтра жители смогут безопасно и беспрепятственно получать гуманитарную помощь, а те, кто желает уехать, смогут это сделать– заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Агентство Reuters сообщает, что колонны с помощью доберутся до нуждающихся в четверг, 29 октября, или в пятницу, 30 октября. До введения "режима тишины" территория Херсонской области годами ежедневно подвергалась ударам беспилотников и артиллерийским атакам со стороны России.

Отметим, что ранее первая леди США сообщила о приезде 4 сотрудников телеканала Newsmax. Она отметила, что представители американских СМИ будут сотрудничать с руководителями гуманитарных организаций.