Американські журналісти прибудуть в Олешки у складі делегації Росії

"Режим тиші" був ініційований першою леді США Меланією Трамп. Про це повідомила уповноважена з прав людини країни-агресорки Яна Лантратова.

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Що сказали в Росії?

Російська омбудсманка заявила, що прибуде до міста в супроводі чотирьох журналістів американського видання Newsmax. Водночас у район Олешок вирушив її український колега Дмитро Лубінець.

Візит відбувається під час шестиденного перемир'я задля евакуації мешканців та передачі допомоги. Припинення вогню почало діяти о 3:00 у вівторок за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Станом на 11:00 29 жовтня жодна зі сторін не зафіксувала порушень домовленостей на цій ділянці.

Припинення вогню охоплює саме місто та навколишні райони Херсонської області. Цивільні жителі з травня переживали гуманітарну катастрофу, залишаючись заблокованими під постійними обстрілами. Вони стикалися із критичним браком харчів та медикаментів.

Наразі спеціальні служби готують безпечні шляхи для проїзду гуманітарних місій та евакуаційного транспорту.

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Там триває розмінування, і ми сподіваємося, що сьогодні чи завтра мешканці зможуть безпечно та без перешкод отримувати гуманітарну допомогу, а ті, хто бажає виїхати, зможуть це зробити– заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Агентство Reuters пише, що колони з допомогою дістануться до нужденних у четвер, 29 жовтня, або у п’ятницю, 30 жовтня. До запровадження "режиму тиші" територія Херсонщини роками щоденно зазнавала ударів безпілотників та артилерійських атак з боку Росії.

Зазначимо, що раніше перша леді США повідомила про приїзд 4 співробітників телеканалу Newsmax. Вона зауважила, що представники американських медіа співпрацюватимуть з очільниками гуманітарних організацій.