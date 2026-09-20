Деякі з них наважуються на піші походи у сусідні населені пункти через заміновані території. Про це повідомляє видання Sestry.

Що відомо про геноцид в Олешках?

У місті Олешки на окупованій Херсонщині відбувається гуманітарна катастрофа. Туди з кінця травня цього року неможливо доставити жодних вантажів. За словами очільниці міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, у пастці залишаються близько 2 тисяч людей, які виживають без світла, газу та питної води.

Запаси вичерпуються. У місті вже практично неможливо придбати базові продукти – м’ясо, борошно, олію, масло, готовий хліб. Люди варять портулак – бур'ян з городу,

– пише журналістка Ірина Скосар.

Проте у місті є чимало маломобільних осіб та людей похилого віку. Тож кількість постраждалих може перевищувати 3,5 тисячі. Також в ізоляції перебувають близько 47 дітей.

Єдиний вцілілий магазин у місті давно зачинився, а запаси з літніх городів майже вичерпалися. Люди щодня збираються біля місцевої лікарні, щоб обміняти залишки своїх речей на їжу та дізнатися новини.

Геноцид має бути озвучено. Лише виведене з тіні на світло стає видимим… Вчора мені надіслали лист про родину, яка зʼїдає в день по 2-3 ложки гречки. Запасів вистачить до кінця місяця. Люди обговорюють, як їсти рослини… кору,

– написала громадська діячка Ірина Естер-Воротарьова.

Ситуація з медициною також критична, адже в лікарні залишилися лише 4 медики. Через брак ліків вони можуть лише зупинити кровотечу. Тіла загиблих від обстрілів часто місяцями лежать на вулицях або складаються у підвалах лікарні, бо окупанти максимально ускладнили процедуру поховання.

Як реагує міжнародна спільнота на голод в Олешках?

МЗС України зверталось до міжнародної спільноти через гуманітарну кризу на окупованій частині Херсонщини. Про катастрофу на ТО частині Херсонської області також говорив Володимир Зеленський.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні проводила опитування місцевих жителів. Після цього вона констатувала, що цивільні не можуть виїхати, продукти неможливо доправити до населених пунктів, а хворі та поранені не отримують необхідної медичної допомоги.

Міжнародні організації повідомляють про щонайменше 29 загиблих та 54 поранених цивільних в Олешках і Голій Пристані у 2026 році.

Зверніть увагу! Міжнародне гуманітарне право покладає на державу-окупанта обов’язок забезпечувати населення продовольством і медикаментами та сприяти доставленню гуманітарної допомоги. У випадку Олешок ці обов’язки лежать на Росії.

Як Росія організувала в Олешках гуманітарну катастрофу?

Будь-які спроби привезти харчі закінчуються трагедіями. На початку літа кілька автомобілів підірвалися на мінах, а російські дрони цілеспрямовано атакують машини швидкої допомоги та волонтерів.

З 13 населених пунктів громади 5 вже повністю знищені. Журналіст із Херсона Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, що загарбники використовують цивільних як живий щит. Країна-агресорка використовує Олешки як плацдарм для атак на Херсон.

Через нестерпні умови група з двох десятків місцевих жителів вирішила пішки та на велосипедах вирушити до сусіднього села за їжею. Серед них є 75-річна жінка та поранені, яким доведеться подолати 18 кілометрів замінованими дорогами.

Українська влада неодноразово намагалася організувати порятунок, але марно. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець писав, що Росія зірвала евакуацію навіть після погодження списків та забезпечення режиму тиші.