Эволюция наоборот

Российский народ еще более тупой, убитый, трусливый, коварный и бессердечный, чем советский образца, скажем, 1952 года.

За чудовищностью пропагандистского сопровождения самое известное, самое гнусное со сталинских дел, "Дело врачей", очень напоминает кампанию лжи и пропаганды, которая обслуживает сегодня войну в Украине.

Интересное Еще раз Путин продемонстрировал абсолютное непонимание украинского народа

Круг ада скоро замкнется

Кипящая ненависть к украинцам сегодня такая же зверская и дьявольски массовая, как к евреям 1952 года.

Но ведь у тех граждан СССР не было никакой возможности проверить информацию – ни доступа к западным газетам, ни свободного радио, ни телевидения, ни, тем более, интернета. А у этих дебилов все это есть, но они с пеной у рта требуют бомбить и стрелять украинцев, как бешеных собак.

Одно утешает: для Сталина "Дело врачей" стало последним среди его адских деяний. Для сегодняшнего кремлевского дьявола война в Украине станет последним преступлением против человечности. А российский народ будет навеки проклят.

Важное – Арестович рассказал о проблемах в армии Путина: смотрите видео