Еволюція навпаки
Російський народ ще більш тупий, забитий, боягузливий, підступний і безсердечний, ніж радянський зразка, скажімо, 1952 року.
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Коло пекла скоро замкнеться
Кипляча ненависть до українців сьогодні така ж звіряча та диявольськи масова, як до євреїв 1952 року.
Але ж у тих громадян СРСР не було жодної можливості перевірити інформацію – ні доступу до західних газет, ні вільного радіо, ні телебачення, ні, тим більше, інтернету. А у цих дебілів все це є, але вони з піною біля рота вимагають бомбардувати і стріляти українців, як скажених собак.
Одне втішає: для Сталіна "Справа лікарів" стала останньою серед його пекельних діянь. Для сьогоднішнього кремлівського диявола війна в Україні стане останнім злочином проти людяності. А російський народ буде навіки проклятий.
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