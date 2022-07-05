Як Україна перевиховала світ

До найостаннішого часу президент Франції, виступаючи від імені групи країн ЄС, наполегливо прагнув втретє поспіль (2008, 2014, 2022) "відмазати" такою собі подобою міжнародних угод чергову путінську спробу розчленування незалежної держави.

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Зіштовхнувшись із категоричним відторгненням Україною цієї капітулянтської ідеї, Макрон змушений був від неї відмовитися. Після чого позиції США, Великобританії та ЄС помітно зблизилися.

Припинення вогню можливе лише після відведення всіх російських формувань за лінію 23 лютого. Україні нададуть всю військову допомогу, необхідну для примусу Збройних сил РФ до цього відведення. Наступним кроком стануть міжнародні переговори щодо повного відновлення територіальної цілісності України мирними засобами.

Саміти G7 та НАТО за участю Президента України Володимира Зеленського закріпили цей досягнутий колективним Заходом (враховуючи Україну) консенсус щодо цілей та перебігу ведення української війни.

Показово, що дезавуюючи свої колишні заяви, цю саму формулу підтримав і патріарх всесвітньої секти тих, які розуміють Путіна, 99-річний Генрі Кісінджер. Більше того, він навіть озвучив її принциповий розвиток: вступ України до НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції. Що ж, Кісінджер принаймні послідовний. Він стільки років гаряче виступав за фінляндизацію України і залишився вірним цій ідеї й за обставин, що радикально змінилися. Але оцініть, який тектонічний зсув у настроях Заходу. На жаль, його матеріальна реалізація на полі бою відбувається поки що з певним лагом.

Терор проти свободи

На провал свого цинічного плану руками Заходу змусити Україну до капітуляції розлючений диктатор відповів різкою інтенсифікацією терору проти цивільного населення. Вкотре Путін продемонстрував своє абсолютне нерозуміння українського народу. Українці не вигаданий ним "один народ". Їхню благородну лють до окупантів не вдасться зупинити вже жодними погрозами. Навіть застосуванням ядерної зброї, якою так люблять лякати весь світ кремлівські терористи.

Найближчими тижнями, поки українська армія не отримає вогневої переваги і сучасної системи ППО, путінське угруповання продовжуватиме здійснювати військові злочини, які стали для неї вже рутиною. Захід прискорить темпи військових поставок Україні, але повторюватиме, що однією з найважливіших його цілей є "не допустити військової ескалації та запобігти прямому зіткненню з Росією". І це коли Кремль у своїй ескалації вже піднявся на найвищий щабель – "геноцид українського народу".

Врятувати життя десятків тисяч людей (українців та росіян) і запобігти остаточному перетворенню російської держави на десятиліття на світового морального вигнанця можна лише діями всередині Росії. Це не зможуть зробити ті тисячі росіян, які кидаються до в'язниць за "дискредитацію армії". Це можуть зробити півтора десятка найвищих військових та цивільних чиновників РФ. Усі вони поголовно, зрозуміло, військові злочинці. Але, як не раз бувало в історії, доведеться робити добро зі Zла. Інакше з чого ще його робити в сьогоднішній Росії?

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Якою буде капітуляція Путіна

Психологічно переломним моментом для російської популяції стане перехід української армії у контрнаступ та визволення Херсона. Навіть найзазомбованіший глибинний обиватель усвідомлює з усією очевидністю, що війну програно і винуватцем катастрофи є Путін.

У цій ситуації в бункері, швидше за все, знайдуться рішучі люди, які готові не тільки усунути (політично чи фізично) Путіна, а й ухвалити як неминуче план миру, який пропонує колективний Захід.

1) Припиняються військові дії, і російські війська протягом двох тижнів відводяться на лінію 23 лютого.

2) Негайно повертаються всі військовополонені та затримувані особи.

3) Протягом перехідного періоду відповідальність за все, що відбувається на окупованих українських територіях (Крим, Донбас) несе окупаційна влада Росії. Структури псевдореспублік на сході України розпускаються.

4) Суттю перехідного періоду є два паралельні скоординовані поетапні процеси: повернення Україні всіх окупованих РФ територій та зняття санкцій, накладених на РФ міжнародним співтовариством за її агресію. Терміни: три місяці для Донбасу, рік для Криму та Севастополя.

Єдине, що стримуватиме кремлівських "реальних політиків" від важкого, але такого необхідного для країни кроку, — це страх опинитися поряд із тим самим Путіним (або його світлим образом) на лаві підсудних Маріупольського трибуналу над головними військовими злочинцями.

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Життя після

Але потенційних російських графів фон штауффенбергів неможливо ідентифікувати заздалегідь. Є й загальніша проблема. Майже весь російський політичний клас, строго кажучи, військові злочинці. Включаючи "лідерів громадської думки", які роками окормляли своїми імперськими мареннями майбутніх катів Бучі та Ірпеня. Хто і як після війни проводитиме юридичну класифікацію величезного стада російських Z-баранів?

На постхерсонській стадії продовжувати віддавати накази та публічно закликати до нових військових злочинів будуть лише рашистські фанатики (таких залишиться небагато) та особи, які бояться суду за вже скоєні ними злочини (а таких дуже багато).

Після своєї історичної Перемоги Україна як 33-й член НАТО назавжди надійно відгородиться від самопроголошеного "старшого брата" частоколом установок HIMARS, залишивши того з деяким невиразним почуттям провини, а згодом, можливо, навіть і каяття за скоєне.

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