Система смерті перетравила мораль

Так у мене тільки лінивий не плювався. З одного боку, дорікали за упадництво, а з іншого – коли я заявляв про збройну боротьбу та партизанщину – здіймали на сміх.

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Але, знову ж таки, я уточнював: ви багато зустрічали громадян, які готові об'єднуватися для збройної боротьби з фашнею? Практично не зустрічали? Не дивно. Тому що більшість населення вже офашизіла і готова злитися в екстазі з режимом – куди б він не повів: у прірву чи вглиб печери.

Тепер же "хороші росіяни" вихопили зручну для них тезу як самовиправдання: "Фашистські режими зсередини не перемогти!".

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Вибору кінця не буде

Все так. Але хто довів ситуацію до крайнього ступеня фашизоїдності? Чи не ви, ті, хто таврували мене як аларміста і згущувача фарб?

Ви як були інфантилами, так ними й лишилися. Тепер ваше лайно розгрібатимуть усім світом. Ви не залишили іншого варіанту. Буде найжорсткіший. І вина за це лежить, у тому числі, і на вас, любителях мирних напівзаходів.

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