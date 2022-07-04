Система смерти переварила мораль

Так у меня только ленивый не плевался. С одной стороны, упрекали за упадничество, а с другой – когда я заявлял о вооруженной борьбе и партизанщине – поднимали на смех.

Актуальное Война уже пришла на территорию России, отсидеться не получится

Но, опять же, я уточнял: вы много встречали граждан, которые готовы объединяться для вооруженной борьбы с фашней? Практически не встречали? Неудивительно. Потому что большинство населения уже офашизило и готово слиться в экстазе с режимом – куда бы он ни повел: в бездну или вглубь пещеры.

Теперь же "хорошие россияне" выхватили удобный для них тезис как самооправдание: "Фашистские режимы изнутри не победить!"

Не пропустите Есть только один способ спасти мир от имперского монстра путинской России

Выбора конца не будет

Всё так. Но кто довел ситуацию до крайней степени фашизоидности? Не вы ли те, кто клеймили меня как алармиста и сгустителя красок?

Вы как были инфантилами, так ими и остались. Теперь ваше дерьмо будут разгребать по всему миру. Вы не оставили другой вариант. Будет жесточайший. И вина за это лежит, в том числе, и на вас, любителях мирных полумер.

Достойно внимания – в Литве отреагировали на угрозы России об "уничтожении": смотрите видео