В России, конечно, говорят, что сбили украинские "Точки-У" над Белгородом и их осколки упали на жилые дома. Одновременно заявляют, что это был целенаправленная атака на мирных российских граждан свежеприобретенным американским оружием.

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Не слышал, чтобы за океаном делали "Точки-У", но не ищите логику и непротиворечивость в заявлениях Минобороны РФ. Это не их стиль.

При этом в течение дня стало ясно, что на самом деле мы говорим об очередном путинском самостреле. Некоторые украинские официальные лица вообще говорят, что это инсценировка для давления на Запад, хотя эта версия тоже довольно сомнительна. Но что можно сказать наверняка, так это то, что убившие людей ракеты запущены российскими военными из российских ракетных установок.

В сеть попали фотографии упавших на Белгород остатков ракет – это боеприпас из российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", которого нет на вооружении Украины (инфа верифицирована Conflict Intelligence Team и другими военными экспертами).

На удивление самый грамотный комментарий по ситуации дал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Отвечая на вопрос журналистов, как жителям Белгорода спать спокойно после обстрелов города, он дал самый точный ответ: "Никак" и добавил, что не может пообещать жителям области безопасности и в дальнейшем.

Никто не в безопасности, пока у власти в Кремле Путин. Ни жители Украины, ни жители России. Нет такого мема, который бы кремлевские обитатели не воплотили в жизнь. Мы все смеялись над "будут бомбить Воронеж", и вот они уже начали бомбить Белгород. В 1999 году дома в России якобы взрывали чеченцы, теперь Белгород якобы обстреливают украино-американцы.

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Отсидеться не получится

Отсидеться на диване никому не удастся, ни чиновникам, ни простым гражданам. Война ужа пришла на территорию России, и это кровавое колесо еще заберет много жизней.

С позиции сегодняшних дней представляется, что взрывы 1999 года в России, приведшие к власти Путина и началу Второй чеченской войны, были контролируемы ФСБ. И если российские спецслужбы делали их не своими руками, то как минимум были в курсе и подзуживали чеченцев-радикалов.

Был ли в курсе лично Путин или даже отдавал приказ – сказать с уверенностью сложно, но ответ, в том числе на этот вопрос мы узнаем в Гааге. Там он будет не один.

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