У Росії, звичайно, кажуть, що збили українські "Точки-У" над Бєлгородом і їхні уламки впали на житлові будинки. Одночасно заявляють, що це була цілеспрямована атака на мирних російських громадян новопридбаною американською зброєю.

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Не чув, щоб за океаном робили "Точки-У", але не шукайте логіку та несуперечність у заявах Міноборони РФ. Це не їхній стиль.

При цьому протягом дня стало зрозуміло, що насправді ми говоримо про черговий путінський самостріл. Деякі українські офіційні особи взагалі кажуть, що це інсценування для тиску на Захід, хоча ця версія теж є досить сумнівною. Але що можна сказати напевно, так це те, що ракети, що вбили людей, запущені російськими військовими з російських ракетних установок.

У мережу потрапили фотографії залишків ракет, що впали на Бєлгород, – це боєприпас з російського самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир", якого немає на озброєнні України (інфа верифікована Conflict Intelligence Team та іншими військовими експертами).

На подив найбільш грамотний коментар щодо ситуації дав бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков. Відповідаючи на запитання журналістів, як жителям Бєлгорода спати спокійно після обстрілів міста, він дав найточнішу відповідь: "Ніяк" і додав, що не може пообіцяти мешканцям області безпеки й надалі.

Ніхто не в безпеці, поки при владі у Кремлі Путін. Ні жителі України, ні росіяни. Немає такого мема, який би кремлівські жителі не втілили б у життя. Ми всі сміялися з "Бомбити Воронєж", і ось вони вже почали бомбити Бєлгород. 1999 року будинки в Росії нібито підривали чеченці, тепер Бєлгород нібито обстрілюють україно-американці.

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Відсидітися не вийде

Відсидітись на дивані нікому не вдасться, ні чиновникам, ні простим громадянам. Війна вже прийшла на територію Росії, і це криваве колесо ще забере багато життів.

З позиції сьогодення видається, що вибухи 1999 року у Росії, які призвели до влади Путіна і початку Другої чеченської війни, контролювалися ФСБ. І якщо російські спецслужби робили їх не своїми руками, то, як мінімум, були в курсі й під'юджували чеченців-радикалів.

Чи був у курсі особисто Путін, чи навіть віддавав наказ – сказати з упевненістю складно, але відповідь, у тому числі на це питання, ми дізнаємось у Гаазі. Там він буде не один.

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