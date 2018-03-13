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Режим Асада ответственный за преступления против человечности, – МИД Канады

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Христя Фриланд
Христя Фриланд / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада решительно осуждает вспышку насилия в пригороде Дамаска и требует немедленного введения действенного режима прекращения огня в Сирии.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Канада призывает к немедленному и полному воплощению резолюции Совбеза ООН 2401 о гуманитарном перемирии в Сирии, в том числе в Восточной Гуте. Полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ должен быть предоставлен", – сказала Фриланд.

Она возложила ответственность за массовые гибели гражданских в Сирии на правящий в стране режим, Россию и Иран.

"Канада решительно осуждает все чаще умышленные обстрелы невинных девушек, парней, мужчин и женщин в Восточной Гуте. Эти нападения на гражданских, медицинских работников, спасателей и гуманитарных работников шокируют. Режим Асада, который поддерживает Россия и Иран, ответственный за эти преступления против человечности", – подчеркнула глава МИД Канады.

И добавила, что "безусловное прекращение огня необходимо для немедленного прекращения массовых убийств гражданских, проведение немедленной и беспрепятственной доставки гуманитарных товаров и безопасной медицинской эвакуации".

Теги: Канада Новости политики Христя Фриланд Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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