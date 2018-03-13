Режим Асада, який підтримує Росія, відповідальний за злочини проти людяності, – МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада рішуче засуджує спалах насильства у передмісті Дамаска й вимагає негайного запровадження дієвого режиму припинення вогню у Сирії.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Канада закликає до негайного та повного втілення резолюції Радбезу ООН 2401 стосовно гуманітарного перемир'я у Сирії, у тому числі в східній Гуті. Повний, безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ повинен бути наданий", – сказала Фріланд.

Вона поклала відповідальність за масові загибелі цивільних у Сирії на правлячий в країні режим, Росію та Іран.

"Канада рішуче засуджує все частіші та навмисні обстріли безневинних дівчат, хлопців, жінок та чоловіків у східній Гуті. Ці напади на цивільних, медичних працівників, рятувальників та гуманітарних працівників шокують. Режим Асада, який підтримує Росія та Іран, відповідальний за ці злочини проти людяності", – наголосила глава МЗС Канади.

І додала, що "безумовне припинення вогню необхідне для негайного припинення масових вбивств цивільних, проведення негайної та безперешкодної доставки гуманітарних товарів та безпечної медичної евакуації".