Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Внимание В Украине 15 марта открывают 9 гуманитарных коридоров
Российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают,
– сообщил Сергей Гайдай.
Вчера эвакуация автобусами из Попасной проходила во время боя в городе. Впрочем, в ОГА сообщили, что рисковать жизнью граждан они не будут.
Возможность уехать эвакуационным поездом
Вместе с тем Сергей Гайдай сообщил, что сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Ориентировочное время отправления – 14:00 из Новозолотаровки.
Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.
Организован подвоз от БФ "Восток-СОС" из Северодонецка и Рубежного.
Брифинг Ирины Верещук о гуманитарных коридорах 15 марта – видео