Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Внимание В Украине 15 марта открывают 9 гуманитарных коридоров

Российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают,

– сообщил Сергей Гайдай.

Вчера эвакуация автобусами из Попасной проходила во время боя в городе. Впрочем, в ОГА сообщили, что рисковать жизнью граждан они не будут.

Возможность уехать эвакуационным поездом

Вместе с тем Сергей Гайдай сообщил, что сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Ориентировочное время отправления – 14:00 из Новозолотаровки.

Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.

Организован подвоз от БФ "Восток-СОС" из Северодонецка и Рубежного.

Брифинг Ирины Верещук о гуманитарных коридорах 15 марта – видео