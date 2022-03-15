Гуманітарного коридору не буде

Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. Українська сторона чекає тиші.

Увага В Україні 15 березня відкривають 9 гуманітарних коридорів

Російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають,

– повідомив Сергій Гайдай.

Вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті. Втім, в ОДА повідомили, що ризикувати життям громадян вони не будуть.

Можливість виїхати евакуаційним поїздом

Разом з тим, Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні очікується черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини. Орієнтовний час відправлення – 14:00 із Новозолотарівки.

Далі – пересадка на поїзди у Донецькій області.

Організований підвіз від БФ "Восток-СОС" з Сєвєродонецька та Рубіжного.

Окупанти перешкоджають евакуації цивільних з Луганська

Нагадаємо, Гайдай і раніше побоювався, що окупанти будуть перешкоджати вивезенню цивільних з неспокійних або непридатних для життя регіонів. Адже обстріли Сєвєродонецька і Рубіжного – не вщухають.

Вже майже тиждень кількість жертв налічує десятки осіб, водночас є сотні пошкоджених будинків.

Брифінг Ірини Верещук щодо гуманітарних коридорів 15 березня – відео