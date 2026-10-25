Более 50 позиций ПВО: вокруг резиденции Путина в Валдае создали еще одно кольцо обороны

Новое внешнее кольцо защиты расположено в радиусе 50 километров от резиденции диктатора и охватывает стратегические объекты. Об этом сообщают "Радио Свобода" и OSINT-аналитики.

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Что известно о новых комплексах?

Вокруг резиденции диктатора размещены зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" или "Тор". Оборона, в частности, проходит через военную базу Хотилово, где обустроен запасной аэродром Путина и железнодорожная ветка к резиденции.

Также несколько башен ПВО построили на берегу Вишневолоцкого водохранилища вблизи острова Лисичий. Журналисты пишут, что российские военные построили там новую биолабораторию, вероятно, связанную с программой биологического оружия.

В октябре спутниковые снимки зафиксировали размещение вооружения в южной части нового кольца. Позиции в северной зоне обороны российские военные могут возвести в ближайшие месяцы.

В целом вокруг Валдая сейчас известно всего вдвое меньше позиций ПВО, чем во всей Московской области. В Валдайском районе проживает менее 100 тысяч человек.

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Кольцо ПВО вокруг резиденции Путина / RFE/RL

Отметим, что в январе 2026 года в Кремле заявляли, что Украина якобы пыталась провести атаку на резиденцию Путина на Валдае с помощью дронов, однако в Киеве отвергли эти обвинения. Многие независимые эксперты, а также Центральное разведывательное управление США сомневались в правдивости российских заявлений. Однако Дональд Трамп поверил Путину.

Напомним, что ранее вблизи резиденции диктатора также построили четыре башни для комплексов ПВО. Ближайшее сооружение расположено всего в 400 метрах от резиденции Путина.