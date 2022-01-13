В больницы госпитализировали 1 676 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 191 пациент умер. В то же время выздоровели 7 202 инфицированных.
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Больше всего новых случаев заражения вирусом зафиксировали в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- город Киев – 997;
- Винницкая область – 510;
- Волынская область – 88;
- Днепропетровская область – 362;
- Донецкая область – 354;
- Житомирская область – 367;
- Закарпатская область – 413;
- Запорожская область – 222;
- Ивано-Франковская область – 983;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 64;
- Луганская область – 98;
- Львовская область – 949;
- Николаевская область – 174;
- Одесская область – 508;
- Полтавская область – 431;
- Ровненская область – 273;
- Сумская область – 510;
- Тернопольская область – 389;
- Харьковская область – 560;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 293;
- Черновицкая область – 313;
- Черниговская область – 350.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Охват тестирования населения
12 января в Украине провели 79 047 тестирований на коронавирус различными методами. В частности: методом ПЦР – 36 660, методом ИФА – 6 072, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 315.
Общая картина заболеваемости в стране
По состоянию на 13 января в Украине зарегистрировали 3 727 034 новых больных COVID-19. 3 537 826 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 97 928 жителей страны.
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